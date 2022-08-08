جريان سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

تزامنا من استمرار الحالة المطرية الصيفية، والتي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، من هطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، وثق مقطع فيديو متداول، سيول عارمة في وادي نعمان شرق مكة المكرمة؛ وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وظهر خلال المقطع، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، كميات السيول الجارية بشدة في المنطقة بين الشعاب بكثافة اللهم اجلعها سقيا خير وبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم،– بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان.

كذلك تشمل الحالة استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مزالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم, في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.