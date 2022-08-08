الأرصاد تكشف حقيقة انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الخميس

تواصل – فريق التحرير:

نفى المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، ما تم تداوله بشأن انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق ابتداءً من الخميس المقبل.

وأوضح الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه لم يعلن عن انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق ابتداءً من الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنها ستظل في معدلاتها الصيفية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الطقس سيكون حاراً إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة باستثناء المرتفعات.