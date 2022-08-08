جرائم قتل تستهدفهم.. هل الحياة أصبحت غير آمنة على مسلمي أمريكا؟

تواصل ـ فريق التحرير:

لا تزال تبعات مقتل مسلم رابع في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تثير غضبا واسعا خاصة وأن الشرطة الأمريكية لم تتمكن من إلقاء القبض على القاتل حتى الآن.

وتباشر الشرطة الأمريكية ووكالات اتحادية في ولاية نيو مكسيكو بالتحقيق في جرائم راح ضحيتها أربعة مسلمين وذلك للتأكد من ارتباطها ببعضها. آخر هذه الجرائم وقعت مساء الجمعة، وبحسب حاكمة الولاية فهي “جرائم قتل مستهدفة” للجالية المسلمة في الولاية الأمريكية.

وفي ظل الأحداث المشتعلة بالولاية نحاول تسليط الضوء على حياة المسلمين في أمريكا التي يقول رئيسها جو بايدن أنه حزين لمقتل 4 مسلمين وأنه لا يوجد عنصرية في بلاده ضد أحد؛ ذلك في الوقت الذي تقول فيه شرطة ولاية نيو مكسيكو أن حياة المسلمين في الولاية لم تعد آمنة.

في أوائل سبعينيات القرن الماضي أقامت أول مجموعة مسلمة في ألباكركي خدمات جمعة في جامعة نيو مكسيكو تشابل ، وفي وقت لاحق في متجر أحد رجال الأعمال المسلمين.

وتم افتتاح المركز الإسلامي في نيو مكسيكو (ICNM) وهو أول مسجد في البوكيرك ، في ديسمبر 1986. وقد تم هدم هذا المبنى لاحقًا واستعيض عنه بمسجد جديد تم افتتاحه في أكتوبر 2006؛ هذا السجل مخصص للمركز الإسلامي الأصلي لعام 1986 في نيو مكسيكو؛ تتوفر معلومات حول ICNM الحالي على Archnet.

وفقًا لآخر الإحصائيات في عام 2022م، فقد بلغ عدد المسلمين في أمريكا حوالي 3,450,000 نسمة من أصل 334,805,269 نسمة؛ وهو عدد السكان الكلي للولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد الإسلام ثالث أكبر ديانة في الولايات المتحدة بعد المسيحية واليهودية؛ ويشكل المسلمون حوالي 1.1% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، ويعدون من أكثر الجماعات الدينية تنوعًا، وينقسمون إلى؛ 18% من الأصول الآسيوية، و18% من الأصول العربية، و5% من الأصول الإسبانية.

وفيما يلي توضيح لتوزيع المسلمين في الولايات الأمريكية العشر التي تضم أكبر عدد منهم:

ـ ولاية إلينوي بكثافة سكانية تبلغ حوالي 2,800 نسمة لكل 100 ألف.

ـ ولاية فرجينيا بكثافة سكانية تبلغ حوالي 2,663 نسمة لكل 100 ألف.

ـ ولاية نيويورك بكثافة سكانية تبلغ حوالي 2,028 نسمة لكل 100 ألف.

ـ ولاية نيوجيرسي بكثافة سكانية تبلغ حوالي 1,827 نسمة لكل 100 ألف.

ـ ولاية تيكساس بكثافة سكانية تبلغ حوالي 1,678 نسمة لكل 100 ألف.

ـ ولاية ميشيغان بكثافة سكانية تبلغ حوالي 1,218 نسمة لكل 100 ألف.

ـ ولاية فلوريدا بكثافة سكانية تبلغ حوالي 877 نسمة لكل 100 ألف.

ـ ولاية ديلاوير بكثافة سكانية تبلغ حوالي 793 نسمة لكل 100 ألف.

ـ ولاية كاليفورنيا بكثافة سكانية تبلغ حوالي 732 نسمة لكل 100 ألف.

ـ ولاية بنسيلفانيا بكثافة سكانية تبلغ حوالي 634 نسمة لكل 100 ألف.

كان بداية دخول الإسلام إلى أمريكا كما يذكر المؤرخون في القرن السادس عشر ميلادية، وكان أول مسلم دخل أمريكا شخص قدم من شمال أفريقيا إلى أمريكا كمستكشف لمنطقتي أريزونا ونيو مكسيكو بتكليف من الإمبراطور الإسباني، ومع نهاية القرن الثامن عشر هاجر إلى أمريكا مجموعةٌ من المغاربة واستوطنوا في جنوب كاليفورنيا.

ويذكر المؤرخون اسم شخص يدعى “عمر بن سعيد” أصله من السنغال، وهو عالم ومؤرخ مسلم، استطاع أن يترجم بعض الكتب عن الصلاة وبعض الآيات القرآنية وبدأ يعلّمها للناس.

ازدادت هجرة المسلمين إلى أمريكا قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى فاستطاعوا بناء عددٍ من المساجد والمراكز الإسلاميّة حتى وصل عدد المساجد في عام 1952م إلى أكثر من 1000 مسجد.

وخلال القرن العشرين تحول عدد كبير من الأفارقة إلى الدين الإسلامي، وتم تأسيس منظمة العالم الإسلامي في أمريكا في العام 1930م، فجذبت هذه المنظمة عددًا كبيرا من الناس لاعتناق الدين الإسلامي والانضمام لها، وقد وصل عدد أعضاء هذه المنظمة إلى حوالي 70 ألف عضو.