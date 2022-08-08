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العراق يلغي رسوم وديعة الـ 10% على دخول المركبات والدرّاجات
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دولي

العراق يلغي رسوم وديعة الـ 10% على دخول المركبات والدرّاجات

العراق يلغي رسوم وديعة الـ 10% على دخول المركبات والدرّاجات
١٢:٣١:٠٦ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت السفارة العراقية لدى الكويت، عن اعتماد السلطات العراقية (الهيئة العامة للجمارك)، آلية جديدة لدخول وخروج المركبات والدرّاجات إلى جمهورية العراق، التي تحمل لوحات تسجيل كويتية أو أجنبية.

وأشارت في بيان إلى اعتماد دفتر الـ (KT)، وذلك عبر منفذ سفوان الحدودي وجميع المنافذ الحدودية في جمهورية العراق من دون الحاجة إلى إيداع مبلغ الوديعة المالية كتأمينات على المركبة.

وبهذا القرار بات السفر إلى العراق ممن لديهم تأشيرة، متاحاً بمركباتهم الخاصة من دون دفع مبلغ وديعة الـ 10 في المئة من قيمة مركبتهم كما كان في السابق.

الكلمات الدلالية:
العراق الغاء رسوم الكويت دخول المركبات

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