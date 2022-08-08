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بعد يوم من الهدنة.. اغتيال مسؤول أمني فلسطيني برصاصة في الرأس بلبنان
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دولي

بعد يوم من الهدنة.. اغتيال مسؤول أمني فلسطيني برصاصة في الرأس بلبنان

بعد يوم من الهدنة.. اغتيال مسؤول أمني فلسطيني برصاصة في الرأس بلبنان
١٢:١٢:٣٦ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

بعد أقل من 24 ساعة على الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي في غزة والاحتلال، تعرض مسؤول أمني فلسطيني للاغتيال برصاصة في الرأس أثناء تواجده في مخيم للاجئين جنوب لبنان.

وذكر مسؤولون أمنيون فلسطينيون لوكالة رويترز أن سعيد علاء الدين أصيب في رأسه برصاص مجهولين، مشيرين إلى أنه توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وقاد علاء الدين التنسيق الأمني بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في مخيم عين الحلوة، إحدى المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي تقع خارج نطاق سيطرة الأجهزة الأمنية اللبنانية.

الكلمات الدلالية:
اغتيال الاحتلال لبنان مسؤول فلسطيني هدنة

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