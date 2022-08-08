إضافة المئات للجروب.. ميزة جديدة تصل تطبيق واتساب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة جديدة وصلت لـ تطبيق التواصل الفوري واتساب.

وأضح الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الميزة الجديدة تتيح إضافة المئات في مجموعة واحدة.

وأضاف سالم الحربي “ميزة جديدة وصلت إلى واتساب يتيح لك إضافة 512 شخصاً في المجموعة الواحدة (القروب)”.

وكان الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، قد أعلن في وقت سابق، عن مزايا جديدة في تحديث تطبيق التراسل الفوري “الواتساب”.

وقال عبدالرحمن الهادي، عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “التحديث الجديد للواتساب يتيح حذف الرسالة (بين الطرفين)”.

وأضاف أن التحديث الجديد، يتيح حذف الرسالة بين الطرفين، حتى لو كنت أرسلتها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام”.