زوج «غريقة جدة»: عمليات البحث عنها في البحر استمرت 4 ساعات وهذا ما حدث

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كشف عصام الصايغ، زوج لينا طه التي توفيت غرقًا رفقة زميلتها الدكتورة عفاف فلمبان في بحر جدة، أثناء محاولة إنقاذ فتاتين من الغرق تفاصيل جديدة عن الحادث.

وقال “الصايغ”، عن زوجته – رحمها الله- ظلت في البحر 4 ساعات بعد أن جرفتها الأمواج، مضيفٍا أن المتواجدين استطاعوا إخراج جثة الدكتورة عفاف فيما اختفت زوجته.

وأوضح، أن ابنه استأجر قاربًأ على حسابه الخاص للبحث عنها برفقة غواصين، حتى وجدها على بعد كيلومتر من موقعهم.

وأوضح أن الفتاتين اللتين تم إنقاذهما عمرهما لا يتجاوز 16 عاما، مشيرًا إلى أنهما أبلغتا عائلتي الفقيدتين بأنهما تبرعتا بحفر آبار باسم الفقيدتين.

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فيما كشف مدرب الغوص وائل الحربي، طريقة وفاة طبيبتين في كورنيش جدة غرقًا، وهما عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه.

وأوضح خلال لقاء على قناة الإخبارية، أن الأمواج كانت عالية وشكلت تيارًا شقيًا وهو خطير جدٍا وصعبّت عملية الإنقاذ.

وتابع أن الشعاب المرجانية شكلت جدارٍا، بينما التيار الشقي كان يسحب إلى الداخل. موضحٍا أنه كلما كان يتقدم خطوة يتأخر خطوتين حتى تيقن من عدم تحمله عملية الإنقاذ وحيدًا.

وأضاف أنه خرج لارتداء بدلة الغوص ونزل مع 3 شباب آخرين، حيث جرفهم التيار إلى داخل البحر.

و كانت الطبيبة عفاف فلمبان استشارية النساء والتوليد والعقم، زادت هي وزميلتها لينا طه، بحياتهما لإنقاذ فتاتين من الغرق في بحر جدة، لكنهما ماتتا غرقًا.

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وأثارت الواقعة حالة تعاطف كبيرة مع الطبيبة وصديقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعت زميلات وزملاء الطبيبة الراحلة، مؤكدين على حسن سيرتها وخدمتها للجميع، مؤكدين أنها عاشت حياتها تساعد الآخرين وماتت من أجل مساعدة الآخرين كذلك.

وشيّعت جموع المصلين، فجر الأحد، جثمان الدكتورة عفاف فلمبان بمقبرة الفيصلية، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.