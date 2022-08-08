أول تعليق رسمي أمريكي على إمكانية قيام الصين باجتياح عسكري لـ تايوان

تواصل- وكالات:

بعد ساعات من تصريح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، بأن السؤال ليس ما إذا كانت الصين ستقرر استخدام القوة ضد تايوان، “ولكن كيف ومتى سيفعلون ذلك”، استبعد نائب رئيس الإدارة العسكرية، اجتياح بكين لـ تايبيه.

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية الأمريكية كولين كال، إن قناعة البنتاغون بأن الصين لن تحاول استعادة السيطرة على تايوان بالقوة في السنوات المقبلة.

وقال كال ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع محاولات إعادة تايوان بالقوة إلى السيطرة الصينية في السنوات المقبلة، بالقول: “لا”.

وأشار كال إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالموقف القائل بأنه لا ينبغي على بكين ولا تايبيه محاولة تغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بتايوان.

وشدد نائب رئيس البنتاغون على أن الأزمة المتعلقة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان هي من صنع بكين.

وقال “لا شيء في هذه الزيارة يغير سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين”.

وأضاف كال أن “رد فعل الصين كان غير ضروري”، مشيرا إلى أن “جمهورية الصين الشعبية تحاول إخضاع تايوان والمجتمع الدولي. إنها لن تنجح”.