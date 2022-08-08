الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 46 شهيدًا.. هدوء حذر في غزة بعد وقف العدوان الصهيوني
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دولي

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 46 شهيدًا.. هدوء حذر في غزة بعد وقف العدوان الصهيوني

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 46 شهيدًا.. هدوء حذر في غزة بعد وقف العدوان الصهيوني
١١:١٢:٥٥ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

عاد قطاع غزة إلى الوضع الطبيعي الهش، بعد توقف العدوان الصهيوني الغاشم الذي استمر ثلاثة ايام  واستشهد 46 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 300 في غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم 15 طفلا.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن طفلة استشهدت اليوم متأثرة بإصابتها في قصف العدوان المحتل الغاشم قبل يومين على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأشارت المصادر أيضا إلى استشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة في قصف للعداون استهدفَ مجموعة من المواطنين عند مفترق السامر في مدينة غزة.

وجاء وقف إطلاق النار في وقت وصل الوضع الإنساني الاستثنائي في غزة إلى نقطة الانهيار؛ حيث أدى إغلاق الحدود إلى نفاد الوقود من محطة الطاقة الوحيدة في القطاع، مما تسبب في نقص كبير في الكهرباء.

على الجانب الآخر.. صرح بيني غانتس، وزير الحرب بدولة الاحتلال؛ بأن دولة صهيون ستقوم بعمليات استباقية إذا دعت الحاجة مستقبلا. مؤكدا أنها ستدافع عن نفسها على كل الجبهات من طهران حتى خان يونس على حد زعمه.

الكلمات الدلالية:
إطلاق النار الصحة الفلسطينية العدوان الصهيوني خان يونس هدوء هش

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