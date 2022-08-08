وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع .. التفاصيل كاملة

وأوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

أخصائية المساندة الفنية مطور تطبيقات الهاتف النقال مراقب مواد مراقب ميكانيكا مراقب ميداني إداري مكتب مشرف مراقبة العمل مساعد ميكانيكي فني تشحيم فني لحام

وغيرها ..

طريقة التقديم:

وأشارت الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي (اضغط هنا).