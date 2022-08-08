الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع .. التفاصيل كاملة

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع .. التفاصيل كاملة
٠٩:٣٠:٢١ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات.

وأوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

اقرأ أ يضاً:

الوظائف الشاغرة:

  1.  أخصائية المساندة الفنية
  2. مطور تطبيقات الهاتف النقال
  3. مراقب مواد
  4. مراقب ميكانيكا
  5. مراقب ميداني
  6. إداري مكتب
  7. مشرف مراقبة العمل
  8. مساعد ميكانيكي
  9. فني تشحيم
  10. فني لحام

وغيرها ..

طريقة التقديم:

وأشارت الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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