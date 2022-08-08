«الأرصاد» يحذر من سيول على المدينة المنورة

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن:

ـ سيول

ـ نشاط في الرياح السطحية

ـ تساقط للبرد

ـ شبه انعدام الرؤية

ـ وتشمل الحالة (منطقة المدينة المنورة ـ العلا ـ العيص)

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة صباحا.