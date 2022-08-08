الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد» يحذر من سيول على المدينة المنورة
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «شركة التحكم التقني والأمني»
القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 134 كيلو جرامًا من المخدرات بجازان
كل ما تريد معرفته عن ضوابط تخصيص مواقف للمركبات عند العمائر السكنية بـ «الرياض»
طريقة حل مشكلة عدم ظهور اختبارات القدرات لطلاب الثانوية
بشرة خير.. نجاح أول بخاخ «أنفي» ضد كورونا ومتحوراته

محليات

«الأرصاد» يحذر من سيول على المدينة المنورة

«الأرصاد» يحذر من سيول على المدينة المنورة
٠٩:٣٦:٢٣ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن:
ـ سيول
ـ نشاط في الرياح السطحية
ـ تساقط للبرد
ـ شبه انعدام الرؤية
ـ وتشمل الحالة (منطقة المدينة المنورة ـ العلا ـ العيص)

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة صباحا.

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة الوطني للأرصاد تساقط سيول وأمطار شبه انعدام الرؤية

مواد ذات صلة

المزيد
تدشين موقع إلكتروني للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض

تدشين موقع إلكتروني للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض

منذ 7 سنوات
نقل كفالات العمالة المنزلية آلياً دون العودة للجوازات.. نهاية العام

نقل كفالات العمالة المنزلية آلياً دون العودة للجوازات.. نهاية العام

منذ 9 سنوات
حظر استيراد الطيور والبيض من الفلبين ولاوس

حظر استيراد الطيور والبيض من الفلبين ولاوس

منذ 5 سنوات
«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

منذ 11 شهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *