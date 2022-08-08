القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 134 كيلو جرامًا من المخدرات بجازان

تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة الدائر، بحوزتهم (134) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وكانت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيم، ألقت القبض على مواطن لسرقته بطاريات أجهزة رصد آلي والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.

وأضاف بيان نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم استرداد البطاريات المسروقة من أجهزة “ساهر”.

وأوضح ” الأمن العام”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.