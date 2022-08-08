الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بشرة خير.. نجاح أول بخاخ «أنفي» ضد كورونا ومتحوراته
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صحة

بشرة خير.. نجاح أول بخاخ «أنفي» ضد كورونا ومتحوراته

بشرة خير.. نجاح أول بخاخ «أنفي» ضد كورونا ومتحوراته
٠٨:٤٣:٤٢ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أسفرت جهود بحثية بريطانية – هندية عن نجاح تجارب سريرية (إكلينيكية) أجريت لتطوير أول بخاخ أنفي مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19”.

البخاخ الأنفي الأول من نوعه بات يحمل الاسم الموقت «pHOXWELL» ، وهو ثمرة تعاون بين علماء من جامعة أكسفورد البريطانية التي شاركت في تطوير لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد وبين باحثين من الهند.

وأكد الباحثون في ورقتهم البحثية على أن البخاخ الوقائي الجديد يتميز بكونه:
1- منخفض التكلفة.
2- ذا تركيبة بسيطة وسهل الاستخدام.
3- فعال ضد فيروس كورونا المستجد وجميع متحوراته.
وأشار الباحثون إلى أنهم نوهوا بأن البخاخ أثبت قدرة بلغت نسبتها 62 في المئة على الوقاية ضد خطر الإصابة بمرض كوفيد.

وجاء في سياق الورقة البحثية: “تقوم تركيبة هذا البخاخ الأنفي بتشكيل طبقة واقية تعوق قدرة الفيروسات على إصابة الأنسجة المبطنة لتجاويف الأنف، وبهذا فإنها تمنع وصول فيروس كورونا ونظرائه من الدخول إلى الجهاز التنفسي ومنه إلى بقية أجزاء الجسم”.

وأوضح الباحثون أن آلية عمل البخاخ الأنفي المرتقب تختلف عن طريقة عمل اللقاح في أن هذا الأخير يتم حقنه في الجسم ليقوم بتحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لمهاجمة الفيروس عندما يغزو الجسم.

الكلمات الدلالية:
بحث وطب بخاخ صحة لقاح كورونا

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