افتتاح مدارس التهذيب العالمية للبنات بحي الحمراء في الدمام

تواصل – فريق التحرير

بعد نجاحات متوالية لمدارس التهذيب الأهلية في مجال التعليم، تفتتح التهذيب بيتًا جديدًا للموهبة والإبداع لتضمَّ نخبةً من الطلبة المتميزين تحت منارة العلم.

تقع مدارس التهذيب العالمية للبنات بحي الحمراء في الدمام، وتتضمن: مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية.

مزايا المدارس:

معتمدة دوليًا من مؤسسة Cognia الأمريكية لضمان جودة ما يقدّم للطلاب وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

نخبة من قيادات تربوية وتعليمية من جنسيات مختلفة لتقديم خبرة تعليمية منوعة ذات طابع عالمي.

مناهج تعليمية وإثرائية منتقاة بعناية ومصممة وفقًا لمعايير التعليم الأمريكية (Common Core State Standards).

نظام تعليمي الكتروني متطور.

برنامج إثرائي Online مع معلمات Native speakers.

تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية إضافةً للغة الانجليزية.

تعريض الطلبة إلى خبرات تعلمية متقدمة أكثر اتساعًا وعمقًا تحفزهم على اكتشاف المزيد من مفاهيم الرياضيات والعلوم.

برامج إثرائية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات IT، الذكاء الاصطناعي AI، وRobotics.

اعتماد أسلوب التعلم باللعب عن طريق توظيف موقع LiteracyPlanet.

الاهتمام بتنمية المهارات الشخصية للطالب كمهارات التواصل، الحديث أمام الجمهور، التفكير الناقد عبر تطبيق برنامج Leader in Me.

بدأ التسجيل لعام ١٤٤٤هـ

-المقاعد محدودة، بادر بالتسجيل: https://forms.gle/hNgSgZuoUMvoKPeZ6

☎️ 920013655

📞 0546360867