مختص في الشأن البيئي يوضح تأثير الاستمطار الصناعي (فيديو)

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أكد الأكاديمي والمختص بالبيئة فرحان الجعيدي أن الاستمطار الصناعي حقق نجاحًا كبيرًا في استهداف السحب، مضيفًا أن المواد المستخدمة صديقة للبيئة.

وأضاف الجعيدي لقناة “الإخبارية”، أنه يتم استخدام تقنية تشمل عمليات فيزيائية ميكانيكية وتضاف بعض المواد على السحب لزيادة التحفيز، وزيادة هطول الأمطار.

وأشار إلى أن البرنامج الذي بدأته المملكة هو برنامج واعد وجيد، والنتائج التي لمسناها حتى الآن مؤشر لنجاح هذا البرنامج الذي يتسمر لخمس سنوات.

وبين الجعيدي أن المرحلة الأولى كانت على الرياض والقصيم وحائل، واليوم المرحلة الثانية على المناطق الجنوبية الغربية وعسير والباحة وشمال من أجزاء منطقة مكة المكرمة.

ولفت فرحان الجعيدي إلى أن هذه العمليات حققت نجاحًا في حلب هذه السحب التي دخلت الأجواء نتيجة الرياح الموسمية.