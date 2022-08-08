الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بشرة خير.. نجاح أول بخاخ «أنفي» ضد كورونا ومتحوراته
بعد هطول الأمطار.. سيول عارمة وبرك مياه في شوارع جازان (فيديو)
افتتاح مدارس التهذيب العالمية للبنات
مزايا عديدة في هواتف آيفون يجهلها الكثيرون.. طريقة التفعيل خطوة بخطوة (فيديو)
مدني عنيزة يخمد حريقًا شب في محل مفروشات بحي مريبدة
شاهد.. رد فعل «قرد» يرى الثلوج لأول مرة

اهم الاخبار

بعد هطول الأمطار.. سيول عارمة وبرك مياه في شوارع جازان (فيديو)

بعد هطول الأمطار.. سيول عارمة وبرك مياه في شوارع جازان (فيديو)
٠٨:٣٥:٢٨ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، سيول عارمة في شوارع منطقة جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وظهر خلال المقطع، الذي نشره حساب “طقس الغربية”، في “تويتر”، تجمعات وبرك من المياه وسيول في شوارع المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم،– بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان.

كذلك تشمل الحالة استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مزالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم, في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

الكلمات الدلالية:
السيول جازان سيول جازان سيول عارمة

مواد ذات صلة

المزيد
توجيهات عليا بإلغاء فصل الموظفين الموقوفين دون حكم

توجيهات عليا بإلغاء فصل الموظفين الموقوفين دون حكم

منذ 3 سنوات
حملة على «تويتر» لإغلاق الحسابات الإباحية

حملة على «تويتر» لإغلاق الحسابات الإباحية

منذ 7 سنوات
خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

منذ 3 سنوات
متحدث «مهرجان الإبل» يكشف تفاصيل حريق «الخيمة» (فيديو)

متحدث «مهرجان الإبل» يكشف تفاصيل حريق «الخيمة» (فيديو)

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *