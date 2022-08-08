الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
طريقة حل مشكلة عدم ظهور اختبارات القدرات لطلاب الثانوية
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محليات

طريقة حل مشكلة عدم ظهور اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

طريقة حل مشكلة عدم ظهور اختبارات القدرات لطلاب الثانوية
٠٨:٥٤:٠٨ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يواجه البعض من طلاب الثانوية، مشكلة في ظهور اختبار القدرات عبر موقع قياس.

وأوضح المختص في الشأن التعليمي عبدالله السلطان أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال أيقونة البيانات الدراسية.

وقال السلطان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ملاحظة للطلاب المنتقلين للصف الثاني ثانوي.. إذا كان لديك ملف سابق في قياس فعليك تعديل الصف الدراسي إلى ثاني ثانوي من أيقونة البيانات الدراسية لكي يظهر لك اختبار القدرات ضمن الاختبارات المتاحة للتسجيل”.

وفي وقت سابق، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”  أن التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي يبدأ للطلاب 8 أغسطس 2022 ، وللطالبات 10 أغسطس 2022.

وأضافت أن التسجيل المبكر في اختبار القدرات العامة الورقي ينتهي في 29 أكتوبر 2022م.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن فترة الاختبار من 16 ديسمبر 2022 حتى 24 ديسمبر 2022م.

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