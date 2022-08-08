كل ما تريد معرفته عن ضوابط تخصيص مواقف للمركبات عند العمائر السكنية بـ «الرياض»

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت الأمانة العامة لمنطقة الرياض أن توفير مواقف كافية للمركبات شرط إلزامي على ملاك العمائر السكنية.

وكشفت الأمانة العامة أن المساحة وكود وادي حنيفة يحددان العدد المناسب لها وفق ما نصت عليه اللوائح التنظيمية كالتالي:

عمائر سكنية لا تقع ضمن نطاق كود وادي حنيفة:

ـ موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 200م

ـ موقفان لكل شقة مساحتها أكثر من 200م

العمائر السكنية ضمن نطاق كود وادي حنيفة:

ـ موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 130م

ـ موقفان لكل شقة مساحتها أكثر من 130م

عمائر السكن الجماعي للأفراد:

ـ لا يلزم توفير مواقف للمركبات

عمائر سكنية “شقق مفروشة”:

ـ موقف لكل شقة مفروشة