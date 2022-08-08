فكك بطاريات أجهزة رصد آلي والشرطة تطيح به في الرس

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيم، من إلقاء القبض على مواطن لسرقته بطاريات أجهزة رصد آلي والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.

وأضاف بيان نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم استرداد البطاريات المسروقة من أجهزة “ساهر”.

وأوضح ” الأمن العام”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.