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مزايا عديدة في هواتف آيفون يجهلها الكثيرون.. طريقة التفعيل خطوة بخطوة (فيديو)
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تقنية

مزايا عديدة في هواتف آيفون يجهلها الكثيرون.. طريقة التفعيل خطوة بخطوة (فيديو)

مزايا عديدة في هواتف آيفون يجهلها الكثيرون.. طريقة التفعيل خطوة بخطوة (فيديو)
٠٨:١٦:٥٤ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي مزايا عديدة في هواتف الآيفون يجهلها الكثيرون، تساعد كثيرًا  في تسهيل عملية الاستخدام.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إنه يوجد حركه رهيبة بالآيفون وللأسف الكثير ما يعرفها ويمكن تفعيلها من خلال الخطوات التالية:

– الإعدادات

– التسهيلات

– اللمس

– الضغط من الخلف

– اختر مرتين أو ثلاث مرات حسب ما يناسبك

وأشار إلى أنه في حال اختيار أي ميزة، مثل النقر مرتين، ومن خلالها يمكن تفعيل خدمة لقطة الشاشة أو اختيار الفلاش، بحيث عند الضغط مرتين خلف الجهاز، يضيء الفلاش مباشرة.

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