الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
من اليوم وحتى الجمعة.. الدفاع المدني يُحذر سكان 12 منطقة
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من اليوم وحتى الجمعة.. الدفاع المدني يُحذر سكان 12 منطقة

من اليوم وحتى الجمعة.. الدفاع المدني يُحذر سكان 12 منطقة
٠٧:١١:٢٧ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

وبيّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول، كما قد تتأثر الاجزاء الغربية من مناطق الرياض والقصيم والتي تمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف بامطار متوسطة إلى غزيرة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني امطار تحذير سيول طقس المملكة

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