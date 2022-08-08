هطول أمطار غزيرة على قرية الجارة يحيى البكاري بجازان (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

هذا الصيف المملكة على موعد مع الأمطار الغزيرة والسيول الجارية والأحوال الجوية التي لم تشهدها في هذا الوقت من العام منذ سنوات عديدة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق مواطنون هطول الأمطار الغزيرة على إحدى الطرق السريعة بقرية الجارة يحيى البكاري بمنطقة جازان.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تعرضت محافظة الطائف وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.