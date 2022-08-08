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مسؤول عسكري أمريكي: الصين تستعد لاجتياح تايوان
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دولي

مسؤول عسكري أمريكي: الصين تستعد لاجتياح تايوان

مسؤول عسكري أمريكي: الصين تستعد لاجتياح تايوان
٠٧:٢٧:٤٧ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن قرار الصين المفاجئ بتمديد المناورات العسكرية حول تايوان، والتي كانت من المفترض أن تنتهي أمس الأحد، تشير إلى احتمال تحول المناورات إلى اجتياح فعلي للجزيرة.

وأضاف المسؤول، في تصريحات نقلتها “سكاي نيوز عربية” ، أن جيش التحرير الشعبي الصيني “يواصل انتهاك سيادة مياه تايوان وأجوائها وهو يستخدم كل الأسلحة الثقيلة بما فيها الغواصات لتهديد الجزيرة”.

وتوقّع المسؤول العسكري الأمريكي أن “تُصعّد الصين من عملياتها العسكرية في الأسابيع المقبلة وإنفاذ عمليات إنزال وهمية، تمهيدا لاحتمال جديّ بالقيام بعمل ما ضد تاييبه”.

ولفت المسؤول إلى أن الاتصالات مقطوعة بين وزارتي الدفاع الأمريكية والصينية، على خلاف التواصل الذي كان يجريه دوريا رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأمريكية مع نظيره الصيني ضمن ما يُعرف بـ”آلية الاستشارات الأميركية – الصينية لسلامة مياه المنطقة”.

وأكد المسؤول العسكري أن واشنطن، وتحديدا “البنتاجون”، لا ترغب في التصعيد مع الصين ولا تعتبر زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلا “ذريعة” وظّفتها القيادة الصينية لتنفيذ أجندتها العدائية تجاه الشعب التايواني.

الكلمات الدلالية:
أمريكا اجتياح تايوان الصين تايوان

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