الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

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7 خطوات للإفصاح عن الدخل في حساب المواطن
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محليات

7 خطوات للإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

7 خطوات للإفصاح عن الدخل في حساب المواطن
٠٧:٢٦:٤١ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، خطوات الإفصاح عن الدخل، لإتمام عملية التسجيل والحصول على الدعم المستحق.

وتشمل خطوات الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن ما يلي:

– الدخول إلى بوابة حساب المواطن

– اضغط على تفاصيل الطلب

– اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد

– تحديد نوع الدخل

– تحديد مصدر الدخل

– تحديد المبلغ الشهري من الدخل

– إضافة ثم حفظ

 

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الدخل في حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

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