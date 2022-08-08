7 خطوات للإفصاح عن الدخل في حساب المواطن
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حدد برنامج حساب المواطن، خطوات الإفصاح عن الدخل، لإتمام عملية التسجيل والحصول على الدعم المستحق.
وتشمل خطوات الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن ما يلي:
– الدخول إلى بوابة حساب المواطن
– اضغط على تفاصيل الطلب
– اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد
– تحديد نوع الدخل
– تحديد مصدر الدخل
– تحديد المبلغ الشهري من الدخل
– إضافة ثم حفظ
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— حساب المواطن (@citizenaccount) August 8, 2022