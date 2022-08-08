7 خطوات للإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

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حدد برنامج حساب المواطن، خطوات الإفصاح عن الدخل، لإتمام عملية التسجيل والحصول على الدعم المستحق.

وتشمل خطوات الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن ما يلي:

– الدخول إلى بوابة حساب المواطن

– اضغط على تفاصيل الطلب

– اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد

– تحديد نوع الدخل

– تحديد مصدر الدخل

– تحديد المبلغ الشهري من الدخل

– إضافة ثم حفظ

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