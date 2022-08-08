«كاد أن يفقد حياته لإنقاذ آخرين».. مواطن يقوم بعمل بطولي أثناء رحلة في النمسا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق موقف بطولي لمواطن أثناء تواجده في النمسا، حيث تمكن من إنقاذ طفلة ووالدها- من جنسية عربية- قبل غرقهم في إحدى البحيرات.

ويظهر الفيديو إنقاذ المواطن الذي قفز في البحيرة، للطفلة أولًا ثم إنقاذ والدها بعد ذلك.

والمواطن يدعى عسكر بن عايض الهاجري، والذي كشف في تصريحات صحفية أنه أثناء قضاء وقت للاستمتاع بالطبيعة والجواء في النمسا رفقة صديقه، حيث كانا في زيارة سياحية، تفاجأ بأصوات استغاثات من بحيرة قرية هالستات بالنمسا.

وتابع:” هرعنا أنا وصديقي لاكتشاف الأمر فإذا هي طفلة تبلغ من العمر عامين هوت بداخل البحيرة، وقفز معها والدها محاولًا إنقاذها، إلا أنه لم يستطع أن يفعل لها شيئا”.

وأضاف المواطن :” الطفلة ووالدها كانا على وشك الهلاك غرقًا، فلما شاهدتهما يبحثان عن طوق نجاة وبارقة أمل قررت المجازفة بروحي، وقفزت إلى البحيرة دون أن أشعر”.

واستطرد المواطن :” أمسكت بالطفلة فورًا ودفعتها بكل قوة إلى الأعلى فكان زميلاي الاثنان ينتظرانني من على مطل البحيرة فجذباها خارجا وبنفس الطريقة أنقذنا والدها”.