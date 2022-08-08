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5 تأثيرات للون الأصفر على حالتك النفسية .. تعرف عليها
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5 تأثيرات للون الأصفر على حالتك النفسية .. تعرف عليها

5 تأثيرات للون الأصفر على حالتك النفسية .. تعرف عليها
٠٧:٢٠:١١ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

من الأهمية بمكان استكشاف الآثار النفسية للألوان على عواطفنا وسلوكنا، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Jagranjosh؛ أكد فيه أن اللون الأصفر يثير طاقة إيجابية وسعادة وتفاؤل.

تجربة دائمًا ما ينفذها علماء النفس أنه إذا أعطيت لأي طفل علبة من أقلام التلوين، فمن المرجح أن يختار قلم التلوين الأصفر.

وفي حياتنا اليومية، يمكن أن تجعلنا الألوان الموجودة على الجدران والأثاث والسيارات والحقائب والملابس، وما إلى ذلك، نشعر بالراحة والسعادة أو الحزن والكآبة أوالجوع.

تقول اختصاصية الألوان الدولية ليتريس آيزمان: “إن اللون الأصفر هو اللون الأقوى من الناحية النفسية”؛ وتضيف أن شرائط اللون الأصفر مستخدمة منذ القرن التاسع عشر للدلالة على التفاؤل والأمل.

وتشمل الآثار الإيجابية للون الأصفر على دماغ الإنسان، ما يلي:

– التفكير التحليلي القوي

– زيادة مستويات النشاط العقلي

– زيادة الشعور بالوعي

– زيادة مستويات الطاقة والحماس

– تحسين معدل النشاط الأيضي

الكلمات الدلالية:
الأثار النفسية العواطف والسلوك اللون الأصفر مزاجية الإنسان

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