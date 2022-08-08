الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بريطانيا لمواطنيها بسبب شح المياه: استخدموا المناديل المعطرة بدل الاستحمام
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دولي

بريطانيا لمواطنيها بسبب شح المياه: استخدموا المناديل المعطرة بدل الاستحمام

بريطانيا لمواطنيها بسبب شح المياه: استخدموا المناديل المعطرة بدل الاستحمام
٠٦:٥٣:١٤ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

تواجه بريطانبا أزمة كبيرة في المياه وصلت إلى حالة “الشح”، الأمر الذي دعا شركة المياه، إلى مطالبة العائلات بتنظيف الإبطين والمناطق الحساسة في الجسم بالمناديل المعطرة (الرطبة) بدلا من الاستحمام، لتوفير المياه الشحيحة في البلاد.

ويأتي ذلك مع تسجيل درجات حرارة عالية في المملكة، وصلت إلى 35 درجة مئوية فوق الصفر هذا الأسبوع.

كما طلبت الشركة المملوكة لمجموعة أجنبية، والتي تفقد حوالي 600 مليون لتر من المياه يوميًا بسبب التسربات، من الناس أن يجمعوا مياه المطر في مجموعة من الحاويات.

جفاف نهر التايمز – لندن

وقالت في بيان لها: “من براميل البلوط إلى الأواني الفخارية، هناك شيء للجميع”، مشيرة إلى ضرورة غسل الكلاب في مياه البرك، وليس في حمامات المنازل.

كذلك، أخبرت شركة “مياه الجنوب”، التي فرضت حظرٍا على استخدام خراطيم المياه في أجزاء من هامبشاير وساسكس، العملاء الذين يستحمون بتعلم أغنية مدتها 4 دقائق حتى يعرفوا متى يغلقون الصنبور.

وقال كات هوبز، من “We Own It”، والذي يريد تأميم الشركات: “هل تتنافس الشركات لتقديم النصائح الأكثر حماقة؟ من لديه برميل بلوط حتى لو كان هناك مطر يملأه؟ نفاق شركات المياه أمر لا يصدق. تخسر شركات المياه المخصخصة مليارات لترات المياه كل يوم بسبب التسريبات، لأنها تعطي الأولوية للمساهمين والرؤساء التنفيذيين”.
فيما دعا نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي الحكومة إلى حظر المكافآت الجديدة لرؤساء المياه حتى إصلاح البنية التحتية المتسربة.

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أزمة مياه الاستحمام المناديل المبللة بريطانيا شح المياه

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