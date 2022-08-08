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بعدما فشل في إنقاذهما.. غواص يكشف كيف غرقت عفاف فلمبان وزميلتها (فيديو)
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بعدما فشل في إنقاذهما.. غواص يكشف كيف غرقت عفاف فلمبان وزميلتها (فيديو)

بعدما فشل في إنقاذهما.. غواص يكشف كيف غرقت عفاف فلمبان وزميلتها (فيديو)
٠٥:٤٨:٣٨ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

كشف مدرب الغوص وائل الحربي، قصة وفاة طبيبتين في كورنيش جدة غرقًا، وهما عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه.
وأوضح خلال لقاء على قناة الإخبارية، أن الأمواج كانت عالية وشكلت تيارًا شقيًا وهو خطير جدٍا وصعبّت عملية الإنقاذ.
وأوضح أن الشعاب المرجانية شكلت جدارٍا، بينما التيار الشقي كان يسحب إلى الداخل. موضحٍا أنه كلما كان يتقدم خطوة يتأخر خطوتين حتى تيقن من عدم تحمله عملية الإنقاذ وحيدًا.
وتابع أنه خرج لارتداء بدلة الغوص ونزل مع 3 شباب آخرين، حيث جرفهم التيار إلى داخل البحر.

و كانت الطبيبة عفاف فلمبان استشارية النساء والتوليد والعقم، زادت هي وزميلتها لينا طه، بحياتهما لإنقاذ فتاتين من الغرق في بحر جدة، لكنهما ماتتا غرقًا.

وأثارت الواقعة حالة تعاطف كبيرة مع الطبيبة وصديقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونعت زميلات وزملاء الطبيبة الراحلة، مؤكدين على حسن سيرتها وخدمتها للجميع، مؤكدين أنها عاشت حياتها تساعد الآخرين وماتت من أجل مساعدة الآخرين كذلك.

وشيّعت جموع المصلين، فجر الأحد، جثمان الدكتورة عفاف فلمبان بمقبرة الفيصلية، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

الكلمات الدلالية:
بحر جدة عفاف فلمبان غرق غواص لينا طه

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