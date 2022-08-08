الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
دوي انفجارات عنيفة تهز مدينة خوي الإيرانية
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دولي

دوي انفجارات عنيفة تهز مدينة خوي الإيرانية

دوي انفجارات عنيفة تهز مدينة خوي الإيرانية
٠٥:٣٦:٣٦ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اهتزت مدينة خوي بمحافظة إذربيجان غرب إيران، اليوم الاثنين، بسبب انفجار عنيف في قاعدة عسكرية، فيما بدا أنه انفجار وقع في مستودع ذخيرة في ثكنة خوي.

وبحسب موقع «آوا تودي» الإيراني المعارض فإن طائرتين مروحيتين عسكريتين حلقتا فوق هذه المنطقة، لم يعرف بعد أسباب الانفجار وطبيعته وسط تكتكم السلطات عن الحادثة.

ومنذ شهور؛ تشهد إيران اختراقات خارجية واغتيالات لقيادات عسكرية أمنية، ويختطف العشرات من المعارضين والمحتجين على تردي الأوضاع المعيشية.

الكلمات الدلالية:
المعارضون الإيرانيون انفجارات قاعدة عسكرية نظام الملالي

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