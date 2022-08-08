الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير عاجل من حساب المواطن لهؤلاء: أمامكم 15 يومًا
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تحذير عاجل من حساب المواطن لهؤلاء: أمامكم 15 يومًا

تحذير عاجل من حساب المواطن لهؤلاء: أمامكم 15 يومًا
٠٥:٢٨:٢٥ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

حذر برنامج حساب المواطن، المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن امامهم مهلة 15 يومًا.
وأكد “حساب المواطن” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجب تحديث البيانات خلال مدة 15 يومًا من حدوث التغيير وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.
كما أوضح أنه لا يلزم تحديث البيانات على البرنامج إذا لم يطرأ عليها أي تغيير.

خطوات الإفصاح عن الدخل

وعن خطوات الافصاح عن الدخل ، أوضح حساب المواطن أنه تكون كالتالي:
1- الدخول إلى بوابة حساب المواطن
2- اضفط على تفاصيل الطلب.
3- اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.
4- تحديد نوع الدخل.
5- تحديد مصدر الدخل.
6- تحديد المبلغ الشهري من الدخل.
7- إضافة ثم حفظ.

المقصود بالراتب الشهري

كشف برنامج حساب المواطن، أن المقصود بالراتب الشهري في البرنامج، هو المرتب الوظيفي سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري، ويشمل إجمالي الراتب مع نسبة التقاعد والتأمينات متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

كما أوضح ، أن المقصود بالراتب التقاعدي في برنامج حساب المواطن، هو المبلغ الذي يتقاضاه المواطن بشكل شهري بعد انتهاء فترة سنوات الخدمة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري.

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها

وأضاف على حسابه في “تويتر”، أن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن، هي:

1 – الراتب.

2 – النشاط التجاري.

3 – مصادر دخل أخرى.

الأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها

وعن الأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن، أكد أنها العوائد المالية سواء كانت ثابتة أو متذبذبة، والناتجة من السجلات التجارية ويحصل عليها المستفيد بشكل شهري أو غير ذلك.

وأكد أن المقصود بمصادر الدخل الأخرى في برنامج حساب المواطن، هو أي دخل من أي مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية؛ مثل “حافز وساند ومكافئة الأئمة، والدخل النتاج من:

1 – الاستثمارات المالية.

2 – عوائد الأصول العقارية.

3 – عوائد الأعمال الحرة.

العقوبات المترتبة على إخفاء معلومات جوهرية

وأشار البرنامج إلى إخفاء معلومات جوهرية في برنامج حساب المواطن، يترتب عليه الآتي:

يترتب على كل من يقوم بـ:

1 – تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة.

2 – إخفاء أي معلومة جوهرية، يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.

3 – التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم، أو غير ذلك.

فمن المقرر أنه سيتم تطبيق المادة العشرون بحقه والتي تنص على:

* إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم، لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق، وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة، أو اتخاذهما معًا.

وأكد أن المعلومة تعد جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق أو الاستحقاق الفعلي.

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