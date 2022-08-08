شرطة جدة تقبض على شخصين لسرقتهما مركبات من مواقع مختلفة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة جدة، اليوم، القبض على مواطنين اثنين، بتهمة ارتكاب حوادث جنائية، متمثلة في سرقة عدد من المركبات، من مواقع مختلفة.

وحسب بيان “الأمن العام”، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فقد جرى إيقاف المتهمن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر، واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.