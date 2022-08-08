رسميًا.. إطلاق برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، إطلاق برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الذي يعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويهدف إلى:

1 – تنمية وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.

2 – توطين تقنيات الأمن السيبراني والمحتوى التدريبي في المجال.

3 – وتحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في مجال الأمن السيبراني بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن برنامج “سايبرك” يتضمن في مرحلته الأولى عددًا من المبادرات أبرزها:

1- إطلاق النسخة الثانية من تحدي الأمن السيبراني.

2 – تشجيع تطوير منتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني الوطنية.

3 – تقديم برامج نوعية لمسؤولي الأمن السيبراني (CISOs) بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية في هذا المجال.

4 – تدريب منسوبي الجهات الوطنية، ومسرعة أعمال الأمن السيبراني الرامية إلى تحفيز منظومة الصناعة المحلية.

5 – تنفيذ مجموعة من التمارين السيبرانية التي تضم بيئة افتراضية تحاكي أنواعاً مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية، وتسهم في معرفة كيفية التعامل معها وإدارتها.

وأشارت إلى أن البرنامج يرتكز على ستة مسارات رئيسة هي:

1 – الابتكار.

2 – ريادة الأعمال.

3 – المسؤولون عن الأمن السيبراني.

4 – خبراء الأمن السيبراني.

5 – برامج حديثي التخرج، المدربون في مجالات الأمن السيبراني.

6 – المختصون في جهات التحقيق والجهات القضائية”.

وأنه يستهدف في مرحلته الأولى:

1 – زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني من خلال دعم وتأسيس أكثر من 60 شركة وطنية في المجال، وذلك عبر دعم أكثر من 40 شركة ناشئة من خلال مسرعة الأمن السيبراني.

2 – تأسيس أكثر من 20 شركة ناشئة من خلال تحدي الأمن السيبراني، وتمكين نحو 10 آلاف مواطن ومواطنة في مجالات الأمن السيبراني، منها أكثر من 1500 مستفيد في الجهات الوطنية.

3 – تنمية المهارات القيادية لأكثر من 150 مسؤولاً عن الأمن السيبراني في المملكة، وتدريب أكثر من 5000 مواطن ومواطنة عبر تمارين سيبرانية متقدمة.