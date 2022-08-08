الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
للمرة الأولى في العالم.. وزيرة من أصول فلسطينية بدولة أمريكية
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دولي

للمرة الأولى في العالم.. وزيرة من أصول فلسطينية بدولة أمريكية

للمرة الأولى في العالم.. وزيرة من أصول فلسطينية بدولة أمريكية
٠٤:٤٣:٢٣ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شكّل الرئيس الكولومبي الجديد، جوستافو بيترو، حكومة بلاده، واختار من بين الوزراء، سوزانا محمد، التي تم تعيينها وزيرة للبيئة، وهي أول وزيرة من أصول فلسطينية يتم اختيارها في العالم.

ولدت سوزانا قبل 45 سنة، حسب “العربية” في مدينة Barranquilla عاصمة إدارة أتلانتيكو، المطلة في الشمال الكولومبي على بحر الكاريبي.

ولا توجد أية معلومات عن والديها وأفراد عائلتها، بل لا صورة لها مع أي منهم في كل حساباتها بمواقع التواصل، ولا ذكر لأصلها الفلسطيني في أي لقاء إعلامي معها.

لكنها شاركت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تشكر المجلس الاستشاري لبلدية العاصمة بوغوتا، الذي وافق على تغيير اسم “الشارع 86” وإطلاق اسم “دولة فلسطين” عليه، وأنها تشعر بالفخر للمشاركة مع زملائها في هذا الاعتراف بالشعب الفلسطيني “الذي يشكل جزءًا من جذوري” حسب تعبيرها.

عملت وزيرة البيئة الكولومبية، مستشارة للرئيس جوستاف بيترو، عندما كان عمدة العاصمة، وتم تعيينها لاحقًا في إدارة العاصمة.

كما شغلت فيما بعد منصب الأمين العام لتلك الإدارة، إضافة إلى أنها عملت في السنوات الأخيرة مستشارة لبيترو في 3 حملات انتخابية رئاسية خاضها، ونجح في الأخيرة منها هذا العام بالوصول إلى المنصب الأول في البلاد.

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