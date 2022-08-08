الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. سيول وأمطار بخبت الشصرة في بني عيسى شرق القنفذة
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شاهد.. سيول وأمطار بخبت الشصرة في بني عيسى شرق القنفذة

شاهد.. سيول وأمطار بخبت الشصرة في بني عيسى شرق القنفذة
٠٣:٤١:٥٦ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا من استمرار الحالة المطرية الصيفية، جرت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت بخبت الشصرة في بني عيسى شرق القنفذة.

وأظهر مقطع فيديو كيف تساقطت كميات كبيرة من الأمطار على المنطقة، ما أدى إلى جريان الأودية وتوقف الحركة، وذلك بالتزامن مع جريان السيول بطريق ضبوعة الجفر وادي ملل الشمالي المدينة، وسيل شعيب غراب يمشي بمقطاع الخط بين الضميرية والمدينة المنورة.

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، وذلك تزامنًا من استمرار الحالة المطرية الصيفية، والتي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، من هطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

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وطالبت المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

كما حذرت من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة المحتملة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق مختلفة من المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمطار الخير الدفاع المدني القنفذة المدينة المنورة بني عيسى جريان السيول خبت الشصرة

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