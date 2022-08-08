تنبيه عاجل من”الحج” للمعتمرين داخل المملكة

تواصل – فريق التحرير

شددت وزارة الحج والعمرة، على المعتمرين من داخل المملكة، ضرورة التأكد من وجود عقد موثّق بالخدمات التي سيحصلون عليها من خلال الشركات المنظمة للرحلات.

ونصحت الوزارة المعتمرين عبر حسابها على “تويتر”، بأن يتأكدوا من حصولهم على الخدمات من خلال شركات مرخصة لتنظيم الرحلات، بجانب التأكد من تفاصيل الخدمات من سكن ونقل وخلافه، ومواعيدها.

اقرأ أيضًا:

“السديس”: خير ما نستفتح به العام الجديد استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

بعد دخول صحفي غير مسلم مكة.. السديس: قدسية الحرمين خط أحمر ولا تساهل مع المتجاوزين مهما كانت جنسياتهم

وسبق أن دعت وزارة الحج والعمرة؛ الراغبين في أداء العمرة، لأداء المناسك في شهر الله المحرم، لعدم وجود ازدحام في الحرم.

وقالت الوزارة: “من أراد أداء العمرة في شهر محرّم، فالحرم غير مزدحم”.

وعرضت وزارة الحج والعمرة، صورًا للطواف بالحرم المكي الشريف، تظهر الحرم غير مزدحم بجموع المعتمرين يوم أمس السبت.

يُذكر أن الوزارة قد استعدت لموسم العمرة 1444هـ، حيث أعلنت نهاية الشهر الماضي تسجيل 6 آلاف تأشيرة للعمرة خلال 3 أيام فقط من بدء الموسم.