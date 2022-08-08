الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خلال 3 أشهر.. أمانة جدة تستعيد 4 ملايين متر مربع من أراضي الدولة
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خلال 3 أشهر.. أمانة جدة تستعيد 4 ملايين متر مربع من أراضي الدولة

خلال 3 أشهر.. أمانة جدة تستعيد 4 ملايين متر مربع من أراضي الدولة
٠٣:٢٥:٣٢ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة الرقابية في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات عن استعادة أكثر من 3.9 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الثلاثة أشهر الماضية بنطاق 6 بلديات فرعية.

وبينت الأمانة أن التعديات على الممتلكات العامة تنوعت لتشمل إقامة مبان سكنية وتجارية وغرف ومستودعات وأسوار بطرق مخالفة دون مستمسكات نظامية في نطاق عدد من البلديات الفرعية شمال وشرق المحافظة، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين المواقع واستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

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وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الجميع .

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