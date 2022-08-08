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أكثر من 10 آلاف مستفيد في المرحلة الأولى من مشروع “مبادرون 3” بجامعة الملك خالد
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أكثر من 10 آلاف مستفيد في المرحلة الأولى من مشروع “مبادرون 3” بجامعة الملك خالد

أكثر من 10 آلاف مستفيد في المرحلة الأولى من مشروع “مبادرون 3” بجامعة الملك خالد
٠٣:٢٩:٥٦ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي بالتعاون مع مختلف الجهات بالجامعة، تقديم برامج مشروع “مبادرون3”.

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي المشرف العام على المشروع، الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، أن “مبادرون” في نسخته الثالثة هدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع والعمل على رفع المستوى المعرفي والمهني لهم.

وأشار الحديثي إلى أنه شارك في تقديم برامج المشروع مجموعة من الأساتذة والخبراء والمدربين المؤهلين من داخل الجامعة وخارجها، مبينًا أن عدد المبادرات المنفذة حتى الآن بلغت 16 مبادرة، شارك في تنفيذها 9 جهات.

في حين بلغ عدد المسجلين 15073 مسجلًا، وتجاوز عدد المستفيدين 10370، بواقع 246 ساعة من المبادرات، و1440 ساعة تطوعية، قدمها 51 مختصًّا ومختصة.

وأضاف أن المشروع يضم في مرحلته الثانية من النسخة الثالثة على 29 مبادرة متنوعة (صحية، تقنية، بحثية، مهارية، تطويرية)، تقام خلال هذا الشهر.

يذكر أن برامج المشروع في نسخته الثالثة تماشت مع متطلبات المجتمع والتنمية وقدم سلسلة من البرامج المخصصة للأطفال والأسرة.

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الكلمات الدلالية:
الاقتصاد المعرفي البرامج المخصصة للأطفال جامعة الملك خالد مشروع مبادرون 3

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