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بيان عاجل من “حساب المواطن” بشأن الراتب الشهري في البرنامج
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بيان عاجل من “حساب المواطن” بشأن الراتب الشهري في البرنامج

بيان عاجل من “حساب المواطن” بشأن الراتب الشهري في البرنامج
٠٢:٥٩:٠٦ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، أن المقصود بالراتب الشهري في البرنامج، هو المرتب الوظيفي سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري، ويشمل إجمالي الراتب مع نسبة التقاعد والتأمينات متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

وأوضح في بيان عاجل، أن المقصود بالراتب التقاعدي في برنامج حساب المواطن، هو المبلغ الذي يتقاضاه المواطن بشكل شهري بعد انتهاء فترة سنوات الخدمة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري.

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها

وأضاف على حسابه في “تويتر”، أن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن، هي:

1 – الراتب.

2 – النشاط التجاري.

3 – مصادر دخل أخرى.

الأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها

وعن الأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن، أكد أنها العوائد المالية سواء كانت ثابتة أو متذبذبة، والناتجة من السجلات التجارية ويحصل عليها المستفيد بشكل شهري أو غير ذلك.

وأكد أن المقصود بمصادر الدخل الأخرى في برنامج حساب المواطن، هو أي دخل من أي مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية؛ مثل “حافز وساند ومكافئة الأئمة، والدخل النتاج من:

1 – الاستثمارات المالية.

2 – عوائد الأصول العقارية.

3 – عوائد الأعمال الحرة.

العقوبات المترتبة على إخفاء معلومات جوهرية

وأشار البرنامج إلى إخفاء معلومات جوهرية في برنامج حساب المواطن، يترتب عليه الآتي:

يترتب على كل من يقوم بـ:

1 – تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة.

2 – إخفاء أي معلومة جوهرية، يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.

3 – التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم، أو غير ذلك.

فمن المقرر أنه سيتم تطبيق المادة العشرون بحقه والتي تنص على:

* إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم، لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق، وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة، أو اتخاذهما معًا.

وأكد أن المعلومة تعد جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق أو الاستحقاق الفعلي.

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الكلمات الدلالية:
الراتب التقاعدي الراتب الشهري حساب المواطن مصادر الدخل

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