الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تايوان تُعلن مواجهة الترهيب العسكري الصيني بكل قوة.. ماذا يجري؟
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تايوان تُعلن مواجهة الترهيب العسكري الصيني بكل قوة.. ماذا يجري؟

تايوان تُعلن مواجهة الترهيب العسكري الصيني بكل قوة.. ماذا يجري؟
٠٣:٠٤:٢٨ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في تايوان إجراء مناورات دفاعية ردًا على التدريبات العسكرية الصينية، مؤكدة أنها لن تخاف أو تتراجع في وجه الترهيب العسكري الصيني، بكل ما تمتلكه من قوة.

وكشفت وزارة الدفاع التايوانية، أن التدريبات العسكرية الصينية تؤثر على “التشغيل الطبيعي لطرق الطيران الدولية”، لافتة إلى أنها تعاملت بهدوء مع المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة.

وأكدت أن ما لا يقل عن  66 طائرة صينية نفذت طلعات في مضيق تايوان، مع مناورة 14 سفينة صينية قرب حدود، ودخول 22 طائرة صينية مقاتلة منطقة الدفاع الجوي الخاصة.

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وزارة الدفاع الصينية تعلن مواصلة المناورات العسكرية بمحيط مضيق تايوان

في الوقت نفسه، أكد الجيش التايواني، أن المناورات التي يجريها تشمل نشر مئات الجنود وتدريبات على 40 مدفع هاوتزر، وأن قواته ستحاكي في تدريباتها التصدي لعمليات إنزال، لافتًا إلى أن السفن الحربية وحاملات الطائرات الصينية لم تدخل المياه الإقليمية التايوانية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الصينية تمديد التدريبات العسكرية حول تايوان حتى اليوم الاثنين، وأنه على واشنطن تحمل عواقب الوضع الحالي المتوتر في مضيق تايوان لأنها هي من تسببت به.

فيما أوضحت وزارة الخارجية الصينية، أن جزيرة تايوان جزء من الصين، وأن بكين تجري مناورات في المياه الإقليمية الخاصة بها.

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أمريكا الصين تايوان جزيرة تايوان مناورات عسكرية

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