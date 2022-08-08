تستهدف منافسة “أبل”.. “أوبو” تكشف موعد إطلاق ساعتها الذكية الجديدة

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تستعد شركة “oppo” الصينية، للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة، التي تعتبر منافسة قوية لساعات Apple Watch، وذلك في العاشر من أغسطس الجاري.

مواصفات Oppo watch

ساعة oppo watch 3 المنتظرة ستحصل على هيكل مستطيل الشكل شبيه بهياكل ساعات Apple Watc، أبعاده (11/38/46) ملم، ووزنه 40 جرام، وتمت حماية هذا الهيكل من الماء لتمكن المستخدم من السباحة والغوص مع الساعة لعمق 50م تقريبًا.

كما ستزود هذه الساعة بشاشة LTPO AMOLED لمسية منحنية الحواف، مقاسها 1.91 بوصة، ودقة عرضها تعادل (454/454) بيكسل، وفق تسريبات نشرتها مواقع متخصصة في التكنولوجيا.

وستعمل هذه الساعة على الأغلب بمعالجات Snapdragon W5 Gen 1، وستحصل على نظام تشغيل معدل عن أنظمة ساعات آبل وسامسونج، كما ستتوافق مع الأجهزة والهواتف الذكية التي تشتغل بأنظمة Android وIOS.

إمكانات إضافية

وجهزت أوبو ساعتها الجديدة بمستشعر لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعر لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات لمراقبة معدلات النوم، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

كما تأتي الساعة ببطارية بسعة 510 ميلي أمبير، تكفيها لتعمل لأكثر من أسبوع بالشحنة الواحدة، وستطرحها بعدة ألوان أساسية هي الأسود والرمادي والذهبي والأبيض، وبسعر قد لا يتجاوز الـ 120 دولارًا.