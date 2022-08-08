وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 45 ألف طن من الذخيرة قدمها “الناتو” إلى أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش الروسي دمر ترسانة أسلحة تحوي 45 ألف طن من الذخيرة قدمها حلف شمال الأطلنطي “الناتو” لأوكرانيا في نيكولاييف.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه: “تم إصابة 3 مواقع قيادة، بما في ذلك كتيبة من اللواء الآلي الأوكراني 66 في منطقة أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمي 109 في منطقة بيريستكا في دونيتسك، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني في 173 مقاطعة”.

وفي الوقت نفسه، رجحت بريطانيا، اليوم، أن روسيا تزرع ألغامًا مضادة للأفراد على خطوطها الدفاعية في منطقة دونباس بأوكرانيا، وذلك دون الاستشهاد بأدلة، حسب “الشرق الأوسط”.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن روسيا حاولت على الأرجح في دونيتسك وكراماتورسك استخدام ألغام بي.إف.إم-1 وبي.إف.إم-1إس المضادة للأفراد، والتي يطلق عليها عادة “لغم الفراشة”. وقالت الوزارة في نشرتها الدورية إن هذه “أسلحة عشوائية مثيرة للجدل”.

وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على أنه لن يتنازل عن أي قطعة من أوكرانيا ولن يجري أي مفاوضات محتملة مع الجانب الروسي، حسب “العربية”.

وقال في مقطع مصور: “موقف دولتنا لا يزال كما كان من قبل. لن نعطي أي شيء من دولتنا، وعندما يقوم المحتلون بهذه الاستفتاءات الزائفة، فإنهم سيغلقون أمام أنفسهم أي احتمال مفاوضات مع أوكرانيا والعالم الحر”.

وأضاف زيلينسكي: “لقد تحدثت اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أبلغته بالوضع في ساحة المعركة، والتهديد الذي أوجدته روسيا بقصف محطة زابوروجيا للطاقة النووية، لا توجد دولة من هذا القبيل في العالم يمكن أن تشعر بالأمان عندما تطلق دولة إرهابية النار على محطة نووية”.