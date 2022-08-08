لأول مرة.. الكرملين يطالب العالم بالتدخل لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية

تواصل – فريق التحرير:

للمرة الأولى من نوعها، طالب الكرملين الدول المؤثرة في أوكرانيا استخدام نفوذها لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية.

وأوضح أنه يعتبر أن لا أسس لأي لقاء بين بوتين وزيلينسكي، وذلك تعقيبًا على دعوة أردوغان للمحادثات، محذرًا من عواقب وخيمة جراء قصف أوكرانيا محطة زابوريجيا النووية.

من ناحيتها أعلنت منظمة الأمم المتّحدة، أن الهجمات على محطات الطاقة النووية هي أعمال انتحارية، مطالبة بوقف الهجمات حول محطة زابوريجيا في أوكرانيا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن سباق تسلح جديد في العالم يسير على قدم وساق ومعاهدات نزع السلاح الحالية مهددة، لافتًا على أن خطر حدوث مواجهة نووية عاد للظهور من جديد.

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فيما كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يوجد خطر حقيقي لحدوث كارثة نووية في محطة “زابوريجيا” تهدد أوكرانيا والعالم كله، وأن أي قوة نيران موجهة إلى “زابوريجيا” سترقى لمستوى اللعب بالنار مع عواقب وخيمة، مؤكدة أن القصف على منشأة زابوريجيا في أوكرانيا يؤكد وجود خطر حقيقي بحدوث كارثة نووية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن وقوع حادث بمحطة زابوريجيا النووية سيسبب كارثة عالمية يتجاوز نطاقها تشيرنوبيل وفوكوشيما.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه من الصعب التكهن إذا كنا سنتوصل مع واشنطن لاتفاق بشأن الحد من الأسلحة النووية، وأنها لا تستبعد ظهور أسلحة نووية في أستراليا في إطار تحالف “أوكوس”.