النفط يصعد بعد تراجعات قاسية خلال الأسبوع الماضي

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد السقوط لأدنى مستوى في 8 أشهر، وعزز من ارتفاع الأسعار، استمرار التوترات بين الصين وتايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية لتايوان، تزامنًا مع تخفيف الصين لقيود الحظر.

وصعدت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في حدود 1% أو ما يعادل 0.9 دولار للبرميل، لكن الأسعار لا تزال قرب أدنى مستوياتها من بداية العام الجاري.

وزاد خام نايمكس الأمريكي الخفيف في حدود 1% إلى مستويات قرب الـ89 دولارًا للبرميل، بعد تراجعات خاطفة في التعاملات المبكرة رابحًا حوالي 0.9 دولار في البرميل.

وارتفع خام برنت القياسي، اليوم، في حدود 0.9% أو ما يعادل 0.8 دولار في البرميل وصولًا إلى مستويات 95.9 دولار في البرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى مستويات 93.7 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت القياسي خسائر أسبوعية 8.7%، ونزل خام نايمكس الأمريكي بنحو 9.7% في إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي، حسب “Insesting”.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميًا من الخام في يوليو، ارتفاعًا من أدنى مستوى منذ أربع سنوات في يونيو الماضي، ولكنها لا تزال أقل 9.5% عن مستواها قبل عام.