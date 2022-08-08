الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
النفط يصعد بعد تراجعات قاسية خلال الأسبوع الماضي
عاجل.. مقتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين بانفجار معسكر “الحفاء” التابع لمليشيا الحوثي
“الدفاع المدني” يطالب بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول
أسعار الذهب تتراجع بشكل محدود اليوم في المملكة
الشروط ورابط التقديم.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف شاغرة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أحدث الأخبار

النفط يصعد بعد تراجعات قاسية خلال الأسبوع الماضي

النفط يصعد بعد تراجعات قاسية خلال الأسبوع الماضي
٠١:١٥:٠٩ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد السقوط لأدنى مستوى في 8 أشهر، وعزز من ارتفاع الأسعار، استمرار التوترات بين الصين وتايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية لتايوان، تزامنًا مع تخفيف الصين لقيود الحظر.

وصعدت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في حدود 1% أو ما يعادل 0.9 دولار للبرميل، لكن الأسعار لا تزال قرب أدنى مستوياتها من بداية العام الجاري.

وزاد خام نايمكس الأمريكي الخفيف في حدود 1% إلى مستويات قرب الـ89 دولارًا للبرميل، بعد تراجعات خاطفة في التعاملات المبكرة رابحًا حوالي 0.9 دولار في البرميل.

وارتفع خام برنت القياسي، اليوم، في حدود 0.9% أو ما يعادل 0.8 دولار في البرميل وصولًا إلى مستويات 95.9 دولار في البرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى مستويات 93.7 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت القياسي خسائر أسبوعية 8.7%، ونزل خام نايمكس الأمريكي بنحو 9.7% في إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي، حسب “Insesting”.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميًا من الخام في يوليو، ارتفاعًا من أدنى مستوى منذ أربع سنوات في يونيو الماضي، ولكنها لا تزال أقل 9.5% عن مستواها قبل عام.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط الصين خاك برنت خام غرب تكساس خام نايمكس الأمريكي

مواد ذات صلة

المزيد
تحذير للمبتعثين بأمريكا من مظاهرات معادية للإسلام

تحذير للمبتعثين بأمريكا من مظاهرات معادية للإسلام

منذ 7 سنوات
أمطار حائل تتواصل.. والدفاع المدني يحذر من قطع الأودية (فيديو)

أمطار حائل تتواصل.. والدفاع المدني يحذر من قطع الأودية (فيديو)

منذ 7 سنوات
الخدمة المدنية تعزز التكامل مع العمل ضمن مبادرة «تاج»

الخدمة المدنية تعزز التكامل مع العمل ضمن مبادرة «تاج»

منذ 6 سنوات
بعد إغلاق السفارات.. اليمن “معزول” والشارع “مهموم”

بعد إغلاق السفارات.. اليمن “معزول” والشارع “مهموم”

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *