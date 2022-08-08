الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. مقتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين بانفجار معسكر “الحفاء” التابع لمليشيا الحوثي
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عاجل.. مقتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين بانفجار معسكر “الحفاء” التابع لمليشيا الحوثي

عاجل.. مقتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين بانفجار معسكر “الحفاء” التابع لمليشيا الحوثي
٠١:٠٧:٤٦ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قُتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين، فضلاً عن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، في انفجارين نتجا عن انفجار صاروخ باليستي لمليشيا الحوثي أثناء إعادة تركيبه.

وتسبب انفجار الصاروخ أيضًا في انفجار معمل ومخزن أسلحة تابعين للمليشيا بالقرب من موقع التدريب في معسكر الحفاء الواقع شرق العاصمة صنعاء، حسب مصادر “العربية”.

فيما فرضت مليشيا الحوثي طوقًا أمنيًا على محيط معسكر الحفاء جنوب صنعاء، ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف.

كانت الأمم المتحدة أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفق الشروط السابقة.

وأكدت الأمم المتحدة أن تمديد الهدنة في اليمن يتضمن التزام الأطراف اليمنية بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع.

بينما قال المبعوث الأممي إلى اليمن: ”أقدّر بشكل خاص جهود المملكة بتمديد الهدنة الأممية لشهرين إضافيين”.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الهدنة الأممية في اليمن اليمن انفجار صاروخ صنعاء ميليشيا الحوثي

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