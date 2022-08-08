أسعار الذهب تتراجع بشكل محدود اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بالمملكة تراجعًا محدودًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 214 ريالا، أي ما يعادل 57.07 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ 196.17 ريال/ 52.31 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاوسع انتشارا بالمملكة نحو 187.25 ريال/ 49.93 دولار، أما سعر الجرام عيار 18 فبلغ 160.50 ريال/ 42.80 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في المملكة 6656.25 ريال/ 1775 دولارا، للبيع، أما سعر الشراء فبلغ 6660 ريالا/ 1776 دولارا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في حدود 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات في الأوقية وصولا إلى مستويات قرب الـ 1795 دولار بينما نزل في وقت سابق إلى مستويات دون الـ 1790 دولار للأوقية.

وبعد تراجعات محدودة في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين ارتدت لتسجيل ارتفاعات ضئيلة، بعد المكاسب التي تبدد جزءًا كبيرًا منها بفعل بيانات التوظيف القوية الأسبوع الماضي.

وبنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي تراجعت أسعار الذهب بعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من توقعات المحللين، ما قد يدعم استمرار الرفع القوي لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة.