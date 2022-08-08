الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
١٢:١١:١٢ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 8 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8121

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0210

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2130

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5223

فرنك سويسري 3.8931

وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعد الارتفاعات القوية التي سجلها يوم الجمعة الماضي بعد بيانات التوظيف المفاجئة.

وانخفض مؤشر الدولار، مقابل سلة من العملات الرئيسة في حدود 0.3% نزولًا إلى مستويات قرب الـ 106.3 نقطة بينما سجل أعلى نقطة اليوم عند 106.8 نقطة.

وأثبت الدولار قوته خلال الأسبوع بينما أغلق اليورو عند مستوى 1.0181 دولار والجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2071 دولار، كما تراجع الذهب بأكثر من 1% بعد صدور البيانات، حسب “Investing”.

كانت بيانات وزارة العمل الأمريكية أظهرت أن الاقتصاد أضاف 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.

وأسهم صدور البيانات، يوم الجمعة الماضي، في مواصلة تعزيز الدولار، والذي ارتفع على نطاق واسع بالتزامن مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

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