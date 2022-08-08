جامعة نجران تحدد فترة التسجيل في برامج المنح الداخلية والخارجية لغير المواطنين

تواصل- واس

حددت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران المدة 22 – 16 محرم 1444 هـ موعدًا للتسجيل في برامج المنح الداخلية والخارجية لغير المواطنين من الجنسين وذلك عبر الرابط https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

شروط القبول في المنح الخارجية

وأوضح وكيل عميد عمادة شؤون الطلاب للمنح الدكتور علي أبو دهام أن شروط القبول في المنح الخارجية تتضمن:

ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 17 عامًا ولا يزيد عن 25 لدرجة البكالوريوس

ألا يكون الطالب أو الطالبة قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة

مصادقة الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة

ألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة

يمتلك جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة على الأقل

إجادة المتقدم – إن كان غير عربي – اللغة العربية نطقاً وكتابة ويرفق ما يثبت ذلك

أن يتجاوز المتقدم المقابلة الشخصية عبر وسائل التواصل المرئي، حيث يحق له التقديم في جميع التخصصات ماعدا الصحية

ضرورة إرفاق صورة من الشهادة الثانوية وصورة من ترجمة الشهادة للغة العربية (في حال كونها بلغة غير العربية) وتصديقها من السفارة المملكة

حال عدم وجود سفارة سعودية في بلد الطالب يتم تصديقها من أقرب سفارة سعودية مجاورة لدولته

صورة من جواز السفر لا تقل مدة سريانه عن سنة

تعبئة نموذج استمارة الطالب إلكترونيًا باستخدام الحاسوب، طبقاً لبيانات ولغة جواز السفر وإرفاقها، وصورة شخصية حديثة.

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وبين وكيل عميد عمادة شؤون الطلاب أن شروط المنح الداخلية تشمل:

إقامة سارية المفعول

ألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة “للذكور” و30 سنة “للإناث”

عدم مضي أكثر من 5 سنوات على إصدار شهادة الثانوية

يكون الطالب حاصلاً في النسبة الموزونة على 90% وما فوق

ألا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة

وأكد أنه على المتقدمين بضرورة إرفاق صورة من الإقامة، وصورة من شهادة الثانوية، إضافة إلى تعبئة نموذج استمارة الطالب إلكترونيًا ” باستخدام الحاسوب ” طبقاً لبيانات الإقامة وإرفاقها، وصورة شخصية حديثة.