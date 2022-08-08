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بعد تفشي كورونا.. الصين تفرض إغلاقًا في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد
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بعد تفشي كورونا.. الصين تفرض إغلاقًا في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد

بعد تفشي كورونا.. الصين تفرض إغلاقًا في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد
١١:٠٠:١٤ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في الصين، اليوم، أنها قررت فرض إغلاق في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن منتجع سانيا الواقع بجنوب الصين فرض إغلاقًا وعلق عمل شبكة النقل العام في محاولة لوقف تفشي كورونا خلال موسم الذروة السياحي بالمدينة.

فرض قيود تبدأ في الساعة السادسة صباحًا

وأكدت السلطات أن القيود ستبدأ في الساعة السادسة صباحًا، مشيرة إلى أن وضع الفيروس خطير للغاية، وأنه سيتم فرض قيود على تحركات المواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وأشارت إلى أن المدينة الواقعة في جزيرة هاينان، سجلت 263 إصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أنها اكتشفت سلالة أوميكرون بي إيه.1.3 في المدينة المكتظة بالعديد من الفنادق الراقية.

940 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في الوقت نفسه، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن بر الصين الرئيس سجل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى يوم أمس،  منها 380 إصابة مصحوبة بأعراض و 560 بلا أعراض.

وأكدت أنها سجلت 868 إصابة جديدة بالفيروس في اليوم السابق منها 390 إصابة مصحوبة بأعراض و478 بلا أعراض، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226، في حين وصل عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 231266 إصابة.

الكلمات الدلالية:
أوميكرون الصين كورونا مقاطعة هاينان منتجع سانيا

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