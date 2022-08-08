بقيمة 925 مليون دولار.. “الاستثمار” توقع 49 صفقة في الربع الثاني 2022

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وقعت وزارة الاستثمار مجموعة من الصفقات الاستثمارية الجديدة في قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعات المتقدمة، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة.

شهد الربع الثاني من عام 2022 توقيع 49 صفقة استثمارية تتجاوز ما قيمته 925 مليون دولار، مدعومة بالأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن المتوقع أن تخلق هذه الصفقات حوالي 2000 فرصة وظيفية جديدة.

كما شملت الصفقات اتفاقية بقيمة 133.3 مليون دولار بين هيئة الموانئ، و”دي بي ورلد” الإمارات، لإنشاء منطقة لوجستية حديثة بميناء جدة الإسلامي، وصفقة باستثمارات تُقدر بقيمة 37 مليون دولار بقيادة عملاق التمويل العالمي “ماستركارد” في شركة التجارة الإلكترونية “هايبرباي”، لتوسيع نظام الدفع الرقمي في المملكة.

وبرهنت الصفقات الموقعة، على نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة، حسب “CNBC”.

من ناحية أخرى، تطرق تقرير “مستجدات الاستثمار” إلى صفقات أخرى ومن أهمها اتفاقيات إستراتيجية مع شركة “نوفارتيس” الدوائية السويسرية، لتنمية التقنية الحيوية في المملكة، واستثمارات بقيمة 50 مليون دولار من قبل مركز أرامكو لريادة الأعمال “واعد” لمنصة “واحد” للتقنية المالية الإسلامية العالمي.

وكذلك توقيع صفقة من شركة معادن لبناء أكبر محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية لتكرير خام البوكسيت لاستخراج الألومينا، ودعم صناعة الألمنيوم.