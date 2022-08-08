الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
قبل إعلان حركة النقل الداخلى الخميس.. معلومات مهمة لكل معلم
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قبل إعلان حركة النقل الداخلى الخميس.. معلومات مهمة لكل معلم

قبل إعلان حركة النقل الداخلى الخميس.. معلومات مهمة لكل معلم
١٠:٤٠:١٦ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، أن النقل الخارجي يعتبر إنهاء لتكليف جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس، المنقولين ضمن إجراءات النقل الخارجي لهذا العام، وتم نقلهم وفق تخصصاتهم كمعلمين ومعلمات.

وأفادت “التعليم” أنه ليس للمستفيدين حق المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل النقل، ويمكنهم التقدم للترشيح على التشكيلات المدرسية أو الإشرافية وفق الآلية المحددة في إدارات التعليم المنقولين إليها.

فيما استثنت الوزارة من ذلك، المعينين على أعمال غير التدريس، فيتم توجيههم وفقًا للتخصصات المعينين عليها.

وتبدأ الإدارات التعليمية في استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية، لمدة ثلاثة أيام،، بدءًا من الجمعة، فور إعلان المدارس الجديدة لطالبي وطالبات النقل.

على أن تعتمد نتائج الحركة رسميًا من قبل مديري التعليم في المناطق والمحافظات في 16 محرم الحالي، علمًا بأن الوزارة قد أعلنت أن نتيجة حركة النقل الداخلي هتعلن الخميس الموافق 11 من أغسطس.

وكانت وزارة التعليم، دعت شاغلي الوظائف التعليمية إلى ضرورة الدخول عبر حساباتهم في نظام “نور” خلال الفترة من 1443/12/25 حتى 1444/1/2، وتسجيل رغبات النقل الداخلي، وترتيب شرائح القطاع.

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إجراءات النقل الخارجي الإدارات التعليمية الوظائف التعليمية حركة النقل الداخلي وزارة التعليم

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